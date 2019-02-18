TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan kanun teklifiyle cep telefonunda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 50'ye çıkarılabilecek. 13 Şubat tarihinde Meclis'e sunulan kanun teklifiyle kitap, gazete ve dergilerdeki KDV sıfırlanırken ithal cep telefonlarında yüzde 25 olan özel tüketim vergisi (ÖTV) kademelendirilebilecek ve yüzde 50'ye yükseltilmesinin önü açılıyor.
Bununla birlikte yüzde 25 vergi matrahının üst sınırı da hükümet tarafından dörtte birine kadar indirilebilecek veya dört katına kadar artırılabilecek.
"Yükseköğretim kurumları teşkilatı kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi" başlığıyla parlamentoya sunulan teklifin 9. maddesinde ÖTV kanunu için öngörülen değişiklik şu şekilde ifade edildi.
"6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan "indirmeye, % 25'e kadar artırmaya" ibaresi, "indirmeye, 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için % 50'ye, diğer mallar için % 25'e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya" şeklinde değiştirilmiştir denildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli listedeki numaralı sırası da aşağıdaki şekilde değiştirildi.
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