Cep telefonu bataryası neden patlamaya sebep olur?
Uzun zamandır hayatımızın neredeyse her alanında bizimle olan cep telefonları, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkmaya başladı. Fakat cep telefonlarının patlama sorunu hâlâ devam ediyor. Peki, neden? Detaylar haberimizde...
Evde, sokakta, iş yerinde, artık işlerimizin çoğunu telefonlarımızla hallediyoruz. Uyurken bile baş ucumuzda tuttuğumuz telefonlarımız adeta bizim bir parçamız gibi olmuş durumda. Peki, patlama tehlikesinin farkında mıyız? Neden patladığını biliyor muyuz?
NEDEN PATLAR?
Bir cep telefonunun patlamasının birkaç nedeni vardır. Bunların başında telefonda kullanılan batarya gelmektedir.
Piyasadaki birçok telefonda lityum iyon batarya bulunmaktadır. Bunun nedeni lityumun hafif olması ve büyük miktarda enerji depolayabilmesidir.
BATARYALARDA BULUNAN ELEKTROTLAR NE İŞE YARAR?
Lityum iyon bataryalarda, tıpkı standart pillerde olduğu gibi iki tür elektrot vardır. Biri pozitif yüklü katot, diğeri negatif yüklü anottur. Şarj sırasında lityum iyonları katottan anota doğru hareket eder. Telefonu kullanmaya başladığınızda ise iyonlar bu kez ters yöne, anottan katota doğru gider.
Bu iki elektrotun arasında organik bir çözücü olan ve tutuşabilen elektrolitler bulunur. Bu kimyasallar, iyonların daha kolay hareket etmesini sağlar.
KISA DEVRE OLUŞUMU
Burada asıl önemli olan anot ve katotun asla temas etmemesi gerektiğidir. Çünkü bu elektrotlar birbirine dokunduğunda kısa devre olur ve bataryadaki tüm enerji ortadaki elektrolitlere aktarılır. Bunun sonucunda açığa çıkan yüksek miktarda ısı, telefonun birden alev almasına neden olur. Bu teması önlemek için üreticiler anot ve katot arasına bir ayırıcı yerleştirmiştir.
İNCE TELEFONLARDA RİSK DAHA FAZLA
Ne var ki, günümüzde cep telefonlarının eskisinden çok daha ince -ki bu, elektrotların birbirine yaklaşması anlamına gelir- tasarlandığı, tüketicilerin ise giderek daha çabuk şarj olan ve daha uzun ömürlü bataryalar talep ettiği düşünüldüğünde güvenliği sağlamak giderek zorlaşıyor.
ŞARJ ALETİ VE BATARYA UYUMLU OLMALIDIR
Telefonun patlamasına neden olabilecek bir diğer etken, telefonu daha fazla enerji ile hızla şarj etmeye çalışmaktır. Bu da bataryanın kısa devre yapmasına yol açar. Uzmanlar, bu durumun önlenmesi için şarj aletinin ve bataryanın uyumlu olması gerektiğini söylüyor.
Diğer yandan, telefonu sıfır derecenin altında bir sıcaklıkta şarj etmenin de kısa devreye yol açabileceğini belirtiyorlar.
KAYNAK: TÜBİTAK