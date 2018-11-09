Türk vatandaşların yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödenecek harç ücretinde değişiklik yapıldı. Konuya ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlendi. (Karar Sayısı: 320) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 8 sayılı tarifenin VII - Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı başlıklı bölümünün 1 numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi.

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