LG havlu attı! Bundan sonra ne olacak?

Güney Koreli LG Electronics, zarar eden cep telefonu birimi için bir alıcı bulamaması sonrasında bu birimin faaliyetlerini resmen sonlandırmaya kararı aldı. LG’nin yönetim kurulu tarafından onaylanan kararla, LG Electronics’in mobil iş biriminin kapatıldığı duyuruldu. Böylece 1995 yılında ilk telefonunu, 2010 yılında ise ilk akıllı telefonunu çıkaran LG, piyasadan çekilmiş oldu.

2013 yılında Samsung, Apple ve Nokia ile birlikte dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan LG'nin 2020 yılında pazardan aldığı pay yüzde 2’ye kadar inmişti. Cep telefonu birimi yaklaşık son 6 yıllık dönemde toplam 4.5 milyar dolara yakın zarar eden şirket, alınan bu kararla birlikte akıllı telefon pazarındaki kıyasıya rekabette resmen havlu atmış oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Halihazırda LG marka telefon kullananları neler bekliyor?

31 TEMMUZ'A KADAR KAPANACAK

Son derecede rekabetçi cep telefonu sektöründen çıkmaya karar veren LG, bundan sonra kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümler gibi alanlara yönlendireceğeini açıkladı.

Mevcut LG telefon modelleri satışa sunulmaya devam edecek. LG, mevcut mobil ürünlerin müşterileri için - bölgeye göre değişiklik gösterecek bir süre için - servis desteği ve yazılım güncellemeleri sağlayacağını duyurdu. LG, cep telefonu iş birimindeki kapanış işlerini 31 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyor.

LG, cep telefonu pazarından çekilmesiyle ilişkin olarak tüketicilerin mereak ettiği sorulara yönelik olarak da şu soru-cevapları kamuoyuyla paylaştı:

1- LG mobil ürünleri ne zamana kadar satın alınabilecek?

"Anlaşmalı satış noktalarında bulunan ürün stoğumuz bitene kadar ürünlerimiz temin edebilirsiniz. Tüm kullanıcılarımıza satış sonrası servis hizmeti sunmaya ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işletim sistemi & yazılım güncellemelerini vermeye devam edeceğiz."

2- Servis hizmetleri, mobil bölümünün kapatılmasının ardından LG telefon kullanıcılarına sunulacak mı?

"Mobil bölümü olarak Türkiye pazarından çekildikten sonraki süreçte, satış sonrası servis hizmetleri ve yedek parça temin işlemleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

3- Yedek parça desteği ne zamana kadar verilecek? Kullanıcılar mobil aksesuarlarını (şarj cihazları, piller ve kulaklıklar) satın almaya devam edebilecek mi?

"Kullanıcılarımızın ileride sorun yaşamasını önlemek için yedek parçaları hazırlıyoruz. Kullanıcılar, LG cep telefonu aksesuarlarını (pil, şarj cihazı, güç kablosu, kulaklık vb.) mevcut ürünlerin kullanım ömürlerine göre anlaşmalı satış kanallarından satın alabilirler. Diğer üçüncü parti aksesuarların (kılıf, koruyucu film vb.) tedariği, tedarikçinin envanter durumuna bağlı olarak sınırlı olabilir."

4- LG Electronics, mobil bölümünü kapattıktan sonra işletim sistemi güncellemlerini sağlanmaya devam edecek mi?

"Belirli modeller için işletim sistemi güncellemeleri verilmeye devam edecektir. Android 11 işletim sistemi güncellemesi şu anda seçili modeller için devam ediyor. Yakın zamanda Android 12 işletim sistemi güncellemesi de seçili modellerde veriliyor olacak. Ancak, işletim sistemi güncelleme planının Google'ın işletim sistemi dağıtım programına ve ürün performansı gibi diğer faktörler nedeniyle değişebileceğini anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz."

5- Mobil bölümü kapattıktan sonra yazılım güncellemeleri sağlanmaya devam edecek mi?

"Kullanıcılarımızın memnuniyeti için güvenlik güncellemelerini ve kalite stabilizasyon güncellemelerini vermek için elimizden geleni yapacağız."

6- Mobil bölümü kapandıktan sonra LG uygulamaları ve hizmetleri ne kadar süreyle kullanılabilir olacak?

"Mobil operasyonları sona erdiğinde bazı uygulamalar ve hizmetler sonlandırılacaktır. Ancak müşterilerimize kolaylık sağlamak için, çoğu uygulama ve hizmet, LG mobil bölümü kapandıktan sonra bile mevcut kurallara uygun olarak kullanılmaya ve güncellenme almaya devam edecektir Güncellemelerle ve kullanılabilir hizmetlerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere tüm değişiklikler önceden duyurulacaktır.

Mobil bölümü kapandıktan sonra artık kullanılamayacak uygulamalar ve hizmetler şunlar: Qlens, 2019 dan önceki ürünlerin PC senkronizasyon uygulamaları (PC Suite / LG Mirror Drive)"

7- LG uygulamaları / hizmetleri, süre bitiminden sonra müşteriler tarafından kullanılamayacak mı?

"Süresi biten sunucu ve hesap tabanlı hizmetlerin kullanılamayacağını anlayışla karşılamanızı rica ederiz (Örneğin; Qlens). Diğer uygulamalarda ve hizmetlerde temel fonksiyonların kullanımına devam etmek mümkün olacaktır (Örneğin; PC Suite / LG Mirror Drive)."

8- LG mobil uygulamalarıyla ilgili sorunlar olduğunda veya operatörlerin uygulamaları güncellendiğinde güncellemeler sağlanacak mı?

"Yalnızca LG Uygulamaları için değil, aynı zamanda iş ortaklığı yaptığımız operatör uygulamaları için de sürekli işbirliği yaparak güncellemeler sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

9- LG Electronics’in diğer ev ürünlerini izleyen ve kontrol eden akıllı LG ThinQ uygulamasıyla ilgili planları nelerdir?

"LG ThinQ uygulaması sadece LG Electronics'in mobil ürünleri için değil, tüm mobil cihazlar için geçerlidir ve kullanılabilir. Uygulama, müşterilerin LG ThinQ ekosistemini rahatlıkla kullanmaya devam edebilmesi için hem Google Play hem de Apple App Store'dan indirilmeye devam edecek."

10- LG Health ve LG Memo'da depolanan verileri diğer sağlık / not uygulamalarına aktarmak mümkün mü?

"Paylaşım fonksiyonunu kullanarak LG Q Memo'daki bilgilerinizi diğer not uygulamalarına aktarabilirsiniz.

Not verilerini aktarın: Paylaşım> Metin ve görüntü> Başka bir not uygulaması seçin - ekranda bir not görüntülendiğinde.

LG Health de bulunan müşteri bilgilerini diğer sağlık uygulamalarına aktarmanın zor olduğunu anlayışla karşılamanızı rica ediyoruz."

11- LG Electronics'in tüm mobil cihazları satışta olmayacak mı?

"Mobil sektöründen çekilme kararımız, mobil bölümümüz tarafından üretilen / satılan akıllı telefonlar, telefonlar & tabletlerle sınırlı olacaktır ve anlaşmalı kanallarımızdaki ürünlerimiz bitene kadar satılmaya devam edecektir. Tone Free ve kablosuz hoparlör satışlarına devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca satış sonrası servis hizmetine ve işletim sistemi güncellemeleri seçili ürünler için verilmeye devam edecek."

12- LG Electronics'in mobil hizmetleri sona erdikten sonra müşterilerin kişisel bilgileri uygun şekilde imha edilecek mi?

"Kişisel bilgiler, yalnızca geçerli olan hizmetin gizlilik hüküm ve kurallarına uygun olarak saklama süresi boyunca saklanacak ve saklama süresinin sonunda güvenli bir şekilde imha edilecektir."