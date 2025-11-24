Ceren Arslan: 3 aday dışında herkes estetikliydi

Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch'u yeterince tanıtım içeriği paylaşmadığı için herkesin önünde azarladı ve ona "Aptal" dedi. Bosch, azarlanmasına tepki gösterdi.
Bunun üzerine Nawat, güvenliği arayıp Meksika Güzeli'ni salondan çıkarmalarını istedi. Diğer yarışmacılar da ayağa kalkıp dayanışma göstermek amacıyla salonu terk etti. Olay, Bosch'a yönelik bir saldırı olarak nitelendirildi ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da dahil olmak üzere dünya çapında tepkilere yol açtı.