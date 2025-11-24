Ceren Arslan: 3 aday dışında herkes estetikliydi

74'üncü Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılma sürecinden bahseden Ceren Arslan; "İngilizce öğretmeniyim. Arkadaşlarımın ısrarıyla Miss Universe yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Böylelikle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım" ifadelerini kullandı.

Yarışmada finale kalamayan Ceren Arslan, estetiği olmadığını söyleyerek; "Adayların içerisinde estetik operasyon olmayan 3 kişiydik. Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekârlık dolu bir yarışmaydı" dedi.

2025 Kainat Güzeli yarışmasını Meksika güzeli Fatima Bosch kazandı.

Ceren Arslan; "Meksika güzeline herkes içinde bağırıldı. Organizasyon yetkilisi özür diledi. Olay olduğunda hepimiz şok geçirdik. Ben arkadan çıktım, 3 - 4 saatlik bir süreçti. 'Sözleşme imzalıyorsunuz, kurallara uymayan bir arkadaşımız var' dedi ve 'o kişi kendisini itiraf etsin' ifadelerini kullandı. Bütün kraliçelerimiz birbirimize bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştık. Sonra yetkili 'Meksika' dedi. Karşılıklı münakaşa yaşandı. Bu olay oldu ve odasına gitmek istedim. Fırsat bulduğum an yanına gittim ve üzgün olduğumu söyledim. Lütfen yarışmayı bırakma dedim" açıklamasında bulundu.