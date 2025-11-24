Habertürk
Habertürk
        Ceren Arslan: 3 aday dışında herkes estetikliydi

        Ceren Arslan: 3 aday dışında herkes estetikliydi

        Tayland'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden Ceren Arslan; "3 aday dışında herkes estetikliydi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:29
        "3 aday dışında herkes estetikliydi"
        74'üncü Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılma sürecinden bahseden Ceren Arslan; "İngilizce öğretmeniyim. Arkadaşlarımın ısrarıyla Miss Universe yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Böylelikle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım" ifadelerini kullandı.

        Yarışmada finale kalamayan Ceren Arslan, estetiği olmadığını söyleyerek; "Adayların içerisinde estetik operasyon olmayan 3 kişiydik. Birinci seçilen güzelin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsor oluyor. Bu kadar sahtekârlık dolu bir yarışmaydı" dedi.

        2025 Kainat Güzeli yarışmasını Meksika güzeli Fatima Bosch kazandı.
        Ceren Arslan; "Meksika güzeline herkes içinde bağırıldı. Organizasyon yetkilisi özür diledi. Olay olduğunda hepimiz şok geçirdik. Ben arkadan çıktım, 3 - 4 saatlik bir süreçti. 'Sözleşme imzalıyorsunuz, kurallara uymayan bir arkadaşımız var' dedi ve 'o kişi kendisini itiraf etsin' ifadelerini kullandı. Bütün kraliçelerimiz birbirimize bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştık. Sonra yetkili 'Meksika' dedi. Karşılıklı münakaşa yaşandı. Bu olay oldu ve odasına gitmek istedim. Fırsat bulduğum an yanına gittim ve üzgün olduğumu söyledim. Lütfen yarışmayı bırakma dedim" açıklamasında bulundu.

        'APTAL' KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

        Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch'u yeterince tanıtım içeriği paylaşmadığı için herkesin önünde azarladı ve ona "Aptal" dedi. Bosch, azarlanmasına tepki gösterdi.

        Bunun üzerine Nawat, güvenliği arayıp Meksika Güzeli'ni salondan çıkarmalarını istedi. Diğer yarışmacılar da ayağa kalkıp dayanışma göstermek amacıyla salonu terk etti. Olay, Bosch'a yönelik bir saldırı olarak nitelendirildi ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da dahil olmak üzere dünya çapında tepkilere yol açtı.

        Ceren Arslan; "Yarışma sürecinde mental ve fiziksel anlamda yıprandığım dönem oldu ama ülkemi temsil etmek birinci önceliğimdi" dedi. Arslan; ayrıca ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile lisede sınıf arkadaşı olduğu söyledi.

        Afra Saraçoğlu
        Afra Saraçoğlu

        Ceren Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla desteklerinden dolayı Demet Akalın ve Simge Sağın'a teşekkürlerini dile getirdi.

        #Ceren Arslan
