Caner Aktan'ın haberine göre, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. Yargılamanın ikinci celsesi önceki gün Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılırken, sanık Hasan İsmail Hikmet’in 26 avukat hakkında suç duyurusu dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

“KADIN CİNAYETİ OLMADIĞI HALDE”



Aralarında Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın da bulunduğu 26 avukat hakkında suç duyurusunda bulunan Hasan İsmail Hikmet, avukatlar hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç uydurma ve iftira gibi suçlardan soruşturma başlatılmasını talep eden bir dilekçe hazırladı. Hikmet, olay kadın cinayeti olmadığını ancak kamuoyuna kadın cinayeti gibi takdim edildiğini savundu. Ceren Damar’ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet avukatlar hakkında kamu davası açılmasını da talep etti.

“İFADE VERİRKEN YUHALAMA OLDU”

Mahkemede savunma yaparken sürekli yuhalandığını belirten Hikmet, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; “Öğrencilere ekstra not vaadiyle duruşma salonunu hınca hınç doldurdular. Avukatıma yönelik salonda tehdit ve hakaret gerçekleştirildi. Anayasal ve evrensel savunma hakkımı gereği gibi etkin bir şekilde kullanmam engellendi. Avukatım baskı altına alınarak savunma görevini hakkıyla yerine getirmesi engellenmiştir.” Hasan İsmail Hikmet Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi.