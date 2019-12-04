Türkiye Ceren Özdemir'e ağlıyor. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, Ordu'da evinin önünde vahşice katledildi. İşte Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar...

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 20 yaşındaydı.

CEREN ÖZDEMİR NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ceren Özdemir ile ablası Gizem’in evine yemek siparişi getiren kurye M.D.’nin, bir süre önce Ceren’e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrenildi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN YARA ALMIŞ

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ceren Özdemir’in saat 19.50 sıralarında yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek “Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz” dedi.