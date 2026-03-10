Canlı
        Haberler Gündem Çevre Çermik'te çiftçilere 10 bin adet fidan | Son dakika haberleri

        Çermik'te çiftçilere 10 bin adet fidan dağıtıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çiftçilere 10 bin adet ağaç fidanı dağıtıldı

        Giriş: 10.03.2026 - 12:01
        Çermik'te çiftçilere 10 bin adet fidan
        Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı ve belediye tarafından daha yeşil bir Çermik için yürütülen proje ile çiftçilere 2 bin adet mavi servi, 2 bin adet elden çamı, bin 500 adet badem, bin 500 adet ceviz, 2 bin adet mazı ve bin adet tespih ağacı fidanı dağıtıldı.

        Çermik Belediyesi meydanında dağıtılan fidanlar çiftçilere teslim edildi. Fidan dağıtımlarından memnun kalan çiftçiler, yetkililere teşekkür etti.

        İlkokul öğrencileri ata tohumlarına sahip çıktı

        Samsunun Tekkeköy ilçesinde Kibarlar İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kurulan serada ata tohumlarını toprak buluşturdu. (AA)

