Çermik'te çiftçilere 10 bin adet fidan

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı ve belediye tarafından daha yeşil bir Çermik için yürütülen proje ile çiftçilere 2 bin adet mavi servi, 2 bin adet elden çamı, bin 500 adet badem, bin 500 adet ceviz, 2 bin adet mazı ve bin adet tespih ağacı fidanı dağıtıldı.

Çermik Belediyesi meydanında dağıtılan fidanlar çiftçilere teslim edildi. Fidan dağıtımlarından memnun kalan çiftçiler, yetkililere teşekkür etti.