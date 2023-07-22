Çeşme yangını şüphelisi tutuklandı

Çeşme'deki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin bölgede çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Çeşme'deki yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 22.07.2023 - 22:28
İzmir'in Çeşme ilçesinde, bozuk ormanda çıkan ancak 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yangın bölgesinde görüntülenen şüpheli K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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