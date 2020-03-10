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CEV'den İtalyan takımlarının maçlarına erteleme

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV),İtalyan takımlarının yer aldığı bütün Avrupa kupası maçlarını erteledi. Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara ile Eczacıbaşı VitrA-Savino Del Bene Scandicci ve Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta-Leo Shoes Modena karşılaşmaları ertelendi

CEV'

CEV'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen maçlar arasında rakipleri İtalyan olan Türk takımları kadınlarda Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA ve erkeklerde Galatasaray HDI Sigorta'nın karşılaşmaları da bulunuyor.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek Türk takımlarından Fenerbahçe Opet, Igor Gorgonzola Novara ile, Eczacıbaşı VitrA da Savino Del Bene Scandicci ile 18-19 Mart tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde karşılaşacaktı.

Galatasaray HDI Sigorta ise Erkekler CEV Kupası yarı finalinde eşleştiği Leo Shoes Modena ile 18-19 Mart'ta İstanbul'da, 25-26 Mart'ta İtalya'da mücadele edecekti.

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