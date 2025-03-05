CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Vakıfbank'a set vermedi!

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 yendi.

İki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Fenerbahçe Medicana karşısında sette 12-9 geriye düşen VakıfBank, mola aldı. Molanın ardından Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olmaya devam eden sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-21 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sete Markova'nın sayılarıyla iyi başlasa da Fenerbahçe Medicana, Ana Cristina ile etkili oldu. Ev sahibi takım, peş peşe bulduğu sayılarla 20-19 üstünlüğü ele alınca sarı-lacivertliler mola aldı. Konuk ekip, moladan iki sayıyla döndü ve öne geçti: 20-21. Başa baş geçen seti Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı.

Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette 20-19 geriye düşen Fenerbahçe Medicana, mola aldı. Karşılıklı molaların alındığı bölümde VakıfBank, Bosetti ile ace'ten sayı aldı ve 25-24 öne geçti. Büyük çekişmenin yaşandığı üçüncü seti 29-27 alan lacivertli takım, maçı da 3-0 kazandı.