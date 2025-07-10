Cevdet Yılmaz'dan Duran'a kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran'ı kutladı.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devreden Sayın Fahrettin Altun’a bugüne kadarki kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İletişim Başkanlığı görevini devralan Sayın Burhanettin Duran’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu atamaların hem yol arkadaşlarımız hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.