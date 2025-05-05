Cevdet Yılmaz'dan şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe Operasyonu bölgesinde şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."