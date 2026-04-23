Cevdet Yılmaz: Makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de '23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Merkez Bankası'nın nasıl bir açıklama yapacağını mayıs ayında göreceğiz. Orta Vadeli Program ise her yıl eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

'ASIL OLAN PROGRAMDIR'

Gazetecilerin 'Programda kesinti olacak mı?' sorusu üzerine Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

