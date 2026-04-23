        Haberler Gündem Güncel Cevdet Yılmaz: Makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz | Son dakika haberleri

        Cevdet Yılmaz: Makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program her yıl eylül ayında güncelleniyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:54 Güncelleme:
        "Makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de '23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Merkez Bankası'nın nasıl bir açıklama yapacağını mayıs ayında göreceğiz. Orta Vadeli Program ise her yıl eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

        'ASIL OLAN PROGRAMDIR'

        Gazetecilerin 'Programda kesinti olacak mı?' sorusu üzerine Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı

        MHP Lideri Bahçeli TBMM'deki resepsiyonda DEM'lilerle tokalaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        Yurtta 23 Nisan coşkusu!
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı