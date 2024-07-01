Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Çevirmen 'Ergin Altay Sokağı'

        Çevirmen 'Ergin Altay Sokağı'

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sokağa, Rusçadan Türkçeye pek çok eser kazandıran çevirmenlerimizden Ergin Altay'ın adı verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevirmen 'Ergin Altay Sokağı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir sokağa, Rusçadan Türkçeye pek çok eser kazandıran çevirmenlerimizden Ergin Altay’ın adı verildi. Nilüfer Belediye Meclisi, Ergin Altay’ın birçok çevirisini yayımlayan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve İletişim Yayınları’nın ortak başvurusunu değerlendirdi ve Ertuğrul Mahallesi’nde bir sokağa “Çevirmen Ergin Altay Sokağı” adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

        Rus edebiyatının yetmişten fazla klasik ve modern klasik eserini Türkçeye çeviren Ergin Altay’ın yetkinlikle dilimize kazandırdığı yazarlar arasında Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Çehov, Lermontov, Gonçarov, Turgenyev, Pisemski, Gorki ve Bulgakov bulunuyor.

        1937 yılında doğan Ergin Altay, 1953 yılında Kuleli Askerî Lisesi’ne girdi. Yabancı dil olarak Rusçayı seçti. Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenimine devam etti. Mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik yapan Altay’ın Zoşçenko’dan yaptığı ilk öykü çevirisi, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon’un kurduğu Akbaba dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #iş kültür
        #Nilüfer Belediyesi
        #Ergin Alltay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Mahallenin yıkıldığı faciada 2 kızını kaybetti! O baba konuştu!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Hava kirliliğini önlemek için önlem: O araçlar yasaklandı
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!