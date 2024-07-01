Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir sokağa, Rusçadan Türkçeye pek çok eser kazandıran çevirmenlerimizden Ergin Altay’ın adı verildi. Nilüfer Belediye Meclisi, Ergin Altay’ın birçok çevirisini yayımlayan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları ve İletişim Yayınları’nın ortak başvurusunu değerlendirdi ve Ertuğrul Mahallesi’nde bir sokağa “Çevirmen Ergin Altay Sokağı” adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Rus edebiyatının yetmişten fazla klasik ve modern klasik eserini Türkçeye çeviren Ergin Altay’ın yetkinlikle dilimize kazandırdığı yazarlar arasında Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Çehov, Lermontov, Gonçarov, Turgenyev, Pisemski, Gorki ve Bulgakov bulunuyor.