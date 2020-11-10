Ceviz ağaçta yetişir ve kendine has bir kokusu vardır. Üretimi eski çağlara dayanan ceviz üretimi alternatif tıpta kullanılıyor. Vücudun ihtiyacı olan omega-3 yağ asidinin %85'ini karşılar. Ağacından dalına yaprağına kadar tam bir şifa kaynağı olan ceviz ağacının; kalın gövdesi sayesinde mobilyacılıkta kullanılır. Ülkemizde sıklıkla Ege, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir. Cevizin içeriğinde folik asit, E vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko ve omega- 3 yağ asidi bakımından oldukça zengindir. Hafızayı güçlendiren cevizi bir gece önceden kabukları ile beraber suda bekletip ertesi günden itibaren düzenli tüketildiğinde kalpten göz hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

30 Gram Ceviz İçinde Neler Bulunur?

• Enerji: 200 kalori

• Karbonhidrat: 3,89 gram (gr)

• Şeker: 1 gr

• Lif: 2 gr

• Protein: 5 gr

• Yağ: 20 gr

• Kalsiyum: 20 miligram (mg)

• Demir: 0,72 mg

• Sodyum: 0 mg

• Manganez

• Bakır

• Magnezyum

• Fosfor

• B6 Vitamini

• Demir

Cevizin Faydaları Nelerdir?

• Kalp Sağlığı: Ceviz; kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğu gösterilen omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Taze çiğ cevizler amino asit 1-arginin ve oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitleri (%72) bakımından zengindir. Ayrıca linoleik asit, alfa-linolenik asit (ALA) ve arakidonik asitler gibi esansiyel yağ asitlerini (EFA’lar) içerir. Cevizin herhangi bir diyete dahil edilmesi, sağlıklı bir lipit kaynağını destekleyerek koroner kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

• Kilo Kontrolü: Ceviz tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

• Kemik Sağlığı: Ceviz, her ikisi de optimal kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizlerde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını güvence altına alır. Üriner kalsiyum atılımını azaltırken kalsiyum emilimini ve birikmesini artırabilirler.

• Beyin Sağlığı: Ceviz, bellek ve odaklanmanın geliştirilmesine yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve selenyum ile birlikte beynin optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Cevizlerin ayrıca bunama ve epilepsi gibi bilişsel bozukluklardan kurtulma sağladıkları bilinmektedir.

• Güçlü Antioksidan Kaynağı: Ceviz, “antioksidan bakımından zengin” gıdalar listesinde böğürtlenden sonra ikinci sırada yer alır. Kinon juglonu, tanen tellimagrandin ve cevizde bulunan flavonol morin gibi nadir bulunan güçlü antioksidanlar, serbest radikal temizleme gücüne sahiptir. Bu antioksidanlar ayrıca kimyasallardan kaynaklanan karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olur.

• Metabolizmayı İyileştirir: Ceviz; EFA’larla birlikte, vücuda manganez, bakır, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve selenyum gibi mineraller sağlar. Bu mineraller, büyüme ve gelişme, sperm üretimi, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere katkıda bulunur.

• Enflamasyonu Azaltabilir: Enflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın kökenindedir ve oksidatif strese neden olabilir. Ceviz içindeki polifenoller bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olabilir. Ellagitanninler adı verilen bir polifenol alt grubu özellikle dahil olabilir Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, ellagitanneleri, iltihaplanmaya karşı korudukları tespit edilen ürolitinler adı verilen bileşiklere dönüştürür. ALA omega-3 yağ, magnezyum ve ceviz içindeki amino asit arginin de iltihabı azaltabilir.

• Uykuyu Tetikler: Ceviz; melatonin denilen, vücuda ışık ve karanlık döngüsü ile ilgili mesajları iletmekten sorumlu olan bir bileşik içerir. Melatonin vücut tarafından hali hazırda sentezlendiğinden, ceviz tüketimi, melatoninin kan seviyelerini yükseltir ve böylece uykuya neden olur. Bu nedenle ceviz yemek uyku iyileştirmek için harika bir yol olabilir.

• Sperm Kalitesini Artırır: Günde 70 ons ceviz yemek; araştırmacıların söylediğine göre sağlıklı genç erkeklerde sperm kalitesini arttırıyor. Yine bir başka araştırmaya göre de günde 75 gram ceviz yemek, 21 ila 35 yaş arası sağlıklı erkeklerde spermin canlılığını, hareketliliğini ve morfolojisini arttırmaktadır.

• Cildinizin Parlamasını Sağlar: Ceviz, cildinizin serbest radikal hasarını önleyen ve kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini önleyen B vitaminleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu yüzden uzun süre parlayan cilt istiyorsanız, ceviz yiyin.

• Daha Uzun Yaşamanıza Yardımcı Olur: Haftada üç kez bir avuç ceviz yemek daha uzun bir yaşamın anahtarıdır. Bilim adamları bu yenilebilir tohumların kanserden ölme riskini %40 ve kardiyovasküler hastalıktan en az %55 düşürdüğünü keşfetti.

• Bağışıklığı Artırır: Cevizin düzenli tüketimi, çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilen güçlü bir bağışıklık sistemi kurulmasına yardımcı olur.

• Yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Mide asidini kontrol eder. Reflü ve ülser hastalıklarının şiddetini azaltır. Ayrıca bağırsak florasını düzenleyerek yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kabızlık sorununu giderir.