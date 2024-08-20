Çevre dostu gemilere 6 milyon dolarlık teşvik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Filosu Yenileme Teşvik Belgesi imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” kapsamında ilk defa özel sektör sahipli Kapıdağ ve Ayşenaz isimli gemilerin teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk Bayraklı gemiler olarak inşa edileceğini bildirdi. Bakanlık olarak 2 geminin dönüşümü için toplamda 6 milyon dolarlık teşvik sağlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, “Sülfür içermemesiyle yeni nesil yakıt olarak kabul edilen Methanol yakıt kullanan ana makine ile donatılarak inşa edilecekler. Gemilerimiz filomuzdaki ilk alternatif enerjili, çevreci gemiler olacaklardır” şeklinde konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Filosu Yenileme Teşvik Belgesi imza törenine katıldı. Uralolğu, “Deniz ticaret filomuz yenilenmesi adına hayata geçirdiğimiz en önemli çalışmalardan biri olan ‘Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik’ kapsamında; İlk defa özel sektör sahipli Kapıdağ ve Ayşenaz isimli kimyasal ürün tankerlerinin teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk Bayraklı gemiler olarak inşa edileceği anlamlı bir buluşmadayız” dedi.

DÜNYADAKİ YÜKÜN YÜZDE 86'SI DENİZYOLU İLE TAŞINIYOR Uluslararası ticari taşımacılıkta en büyük paya sahip olan sektörün hiç şüphesiz denizcilik sektörü olduğunun altını çizen Uraloğlu, 2023’te dünyada taşınan 14,3 milyar ton yükün 12,4 milyar ton’unun yani yaklaşık yüzde 86'sının denizyolu ile taşındığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Ülkemizde ise rakamın 450 milyon tonlara yakın olduğunu görüyoruz ve tonaj olarak yüzde 87,5’i, değer olarak ise yüzde 54,8’i denizyolu ile gerçekleşmiştir. Düşük maliyet ve verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığı; sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmazdır. Bu durum denizcilik sektörünü küresel ticarette en stratejik sektörü konumuna getirmiştir. Ayrıca denizcilik sektörü, 21. yüzyılda sadece bir taşımacılık türü olmaktan da çıkmıştır. Gemi inşa sanayi, liman ve gemilerde kullanılan yeni teknolojiler, sektörel enerji verimliliğinin artırılması, liman hizmetleri, deniz turizmi ve yatçılık deniz çevresinin yönetimini kapsayan daha geniş bir sektör, ticaret ve hizmet dalına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı. REKLAM "DENİZCİLİK SEKTÖRÜMÜZ SON 22 YILDA ÖNEMLİ GELİŞMELER GÖSTERMİŞTİR" Bu kapsamda dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın kontrolünü elinde tutan Türkiye’nin; Üç kıtanın geçiş yolunda bulunarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumda olduğunu vurgulayarak, “Dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Ülkemizin; bu zengin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde daha üst sıralara çıkarmak en büyük hedefimizdir. Gururla belirtmek istiyorum ki denizcilik sektörümüz, son 22 yılda bir denizcinin oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında çok önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün, Türkiye gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini inşa etmektedir” diye konuştu.