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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, Habertürk TV’ye konuk oluyor.

“Yarısı bizden” projesinden kira ve konut fiyatı sorununa, seçim sonrası planlarından İstanbul vaatlerine kadar merak edilen tüm soruları Sena Alkan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ile Habertürk TV Programcısı Mehmet Akif Ersoy soruyor, Bakan Murat Kurum yanıtlıyor.



Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İNSANLARD SİZDEN ESER VE HİZMET BEKLİYOR"

İnsanlar eser ve hizmetlere bakıyor. Bu hizmetler karşılığında siyasi tercihini kullanıyor. Size hizmet gelmesini istersiniz. Daha iyi şartlarda, daha iyi ortamda çocuğunuzu yetiştirmeniz için o hizmetleri beklersiniz. Ümraniye'de bir sanayi sitesine gittim. Orayı bizim bir an önce dönüştürmemiz lazım. Bakıyorlar ki, kendi illeri dışında her işle meşguller. Vatandaşımız iyi ile kötüyü, çalışan ile çalışmayanı ayırt ediyor. Liyakat sahibi yapıyla ehliyetsizliği, ideolojiyi çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyor. Metroya temel atmışız gelmişler hafriyat doldurmuşlar. Çekmeköy'e kavşak yapılacak yıllardır bekletiliyor. Niye yapılmadı? Sorsanız nedeni yok. Üsküdar'da kentsel dönüşüm yapıyorsunuz, Kirazlıtepe'de. Protokolümüz var. İBB'nin üstüne yükümlülüğü var. Altyapıyı kendisinin getirmesi lazım. Kabul etmiş, imzalamış. Ne hikmetse o hizmet yapılmıyor. Sonra dönüp, dolaşıp o hizmeti biz yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi İstanbul Finans Merkezi inşaatı yapmaya başladık. Yakın Avrupa'ya, Ortadoğu'ya hizmet versin istedik. İstanbul finansın merkezi olsun, nitelikli üretim olsun. 65 milyar liralık yatırım. O tasarımda ta o gün altına metro istasyonu koyduk. İstanbul'a trafik yoğunluğu getirmesin istedik. Verilen söz tutulmamış. Burada harcaması gereken bütçeleri reklama, kampanyalara, kendisi İstanbul'da durmadığı için İstanbul dışındaki toplantı ve organizasyonlarda. Sen nerdesin? Afette yok, selde yok. Hep bahane. Biz neyi engellemişiz? Neyi yaptırmamışız, bir tane örnek göstersinler. Ulaşımla ilgili büyük problem var. İstanbul'da yola çıktığınızda başınıza ne gelecek bilemiyorsunuz.

"VATANDAŞ 'SORUNU ÇÖZECEK KADROLAR' DİYOR"

Biz insanlara bir şey söylediğimiz zaman insanlar şuna kanaat getiriyorlar. Mesela bugün bir silah fabrikasına gittim. Yanımdaki işçi kardeşimiz. 'Ben asgari ücret alıyorum, eşim de çalışıyor, TOKİ'den kuraya girdim çıkmadı' diyor. Dedim ki 'Abi merak etme ilk etabını yaptık, ikinci etabını da yapacağız'. 'Tamam Allah razı olsun bir daha girerim diyor. Muhalefet 'bedava konut vereceğiz, şu kadar kentsel dönüşüm yapacağız' diyor ya. Vatandaş kıyas yapıyor. Fiyat artmış ama benim gelirimi artırmış devlet diyor. Yine yapacak Haziran'da diyor. Maaşımı düzenli alıyorum, iş buluyorum, istihdam oluyor diyor. İstikrarın var. Milletimiz koalisyon döneminin problemlerini bizzat kendisi yaşamış. Sen de eğer ona bir adım atıyorsan. Devletimiz tüm destekleri tüm sektörlere tüm çalışanlara yapmış. Burada popülist davranmaya gerek yok. Devleti de milletimizi de koruyacağız. Biz 'kira artışına sınırlama getirdik' diyoruz. Yüzde 25'ten fazla bu artış olamaz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapmışız. Her şey kusursuz mu? Değil tabii ki. 'Sorunu çözecek kadrolar da burada' diyor vatandaş. İmar, tapu problemi var, ama biliyor ki yan mahalleyi çözmüşüz. Bunu gördüğü için. Müthiş güven ve talep var. Vatandaşımız net bir şekilde görüyor. İnsanlar kıyas ediyor. kıyasta karne veriyor. Bir belediye başkanımız var ki, belki partimizden oyu yüksek. Niye? Çalışmış, uğraşmış, didinmiş. Vekilimiz aynı şekilde vatandaşın işiyle uğraşmış, dertlenmiş. Vatandaşımız bunların hepsine bakıyor.

"ÖNCELİĞİMİZDE ŞU ANDA 14 MAYIS SEÇİMİ VAR"

Bu yerel seçim değil. Konuyu yerel seçime getirmek bugünkü öncelikler çerçevesinde yanlış olur diye düşünüyorum. Önceliğimiz şu anda 14 Mayıs seçimleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden tüm Türkiye için, mazlum coğrafyalar için 21 yıllık başarı hikayesini taçlandırmasıdır. Ardından yerel seçimleri konuşacağız. Biz eğer şu anki muhalefet gibi, muhalefetin o masanın etrafındaki yapılanma gibi hesaplar yaparsak, gelecek kaygısı içerisine düşersek orada yanlış yaparız. Bizim için makamlar, mevkiler önemli olmadı. Göreceksiniz İstanbul'da da, Türkiye genelinde de bu işin eser ve hizmetle yapıldığını milletimiz sandıkta gösterecek. İstanbul özelinde de bunu net bir şekilde göreceğiz.

"ERZURUM'DAKİ OLAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Hiç tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Hangi partiye olursa olsun. Sonuçta demokrasi şöleni, millet sandığa iradesini yansıtacak. Saygı çerçevesi içerisinde kişilik haklarına dokunmadan herkes siyasetini yapmalıdır. Burada sözlü veya fiili herhangi bir hareketin ne bize ne de muhalefete yapılmasını doğru bulmuyorum. Erzurum konusunda da, orada Erzurumlu kardeşlerimizin dışında gelişen bir olay. 200-300 kişinin orada bir eylemi. Bu eylem Erzurum'a mal edilemez. Erzurum her zaman bu ülkenin yanında oldu. Milli mücadelenin şehridir. Erzurum genelinde bu konuyu özleştirmemek lazım. Buradan bir mağduriyet oluşturulmaya çalışılması da doğru değil. Bütün personeline mesaj at, havalimanına gelsin, orada miting yap, nedir bu? Biz olayı kesinlikle doğru bulmuyoruz.

"KİMSE SİZE KARA KAŞINIZ İÇİN PARA VERMEZ"

Sen kendini, masanı terör örgütlerine, teröristlere, Kandil'e dayarsan biz bunu söyleriz. Yol yürüdüğün insanlara bak. Masada kimlerle oturuyorsun, bir bak. Bunu söylemeyip de neyi söyleyeceğiz. Doğru herkes için bir tanedir. Sen burada konuşuyorsun, Kandil'den seni savunuyorlar. Biz bunu söyleyemeyeceksek olur mu öyle şey. Sen bizim gençlere armağan ettiğimiz Millet Bahçesi'ni Amerikalılara vereceğim dersen biz bunu söyleriz. Biz halka arz yaptık. Kendisinin SSK Genel Müdürlüğü dışında bir işi yok. Kimse sizin kara kaşınız, kara gözünüz için size para vermez.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR, DAHA DA DÜŞECEK"

Bütün dünyanın yaşadığı bir krizden geçtik. Aynısını Almanya, Amerika da yaşıyor. Orada konut problemi yok mu? Hepimizin Almanya'da, Fransa'da yaşayan akrabası var. Oraya gittiğimde ziyaretlerde görüyorum. Isınamadılar. Siz doğalgazda bir kriz yaşadınız mı? Ne yapsanız karşılığında maalesef gerek olmadığına dair bir algı var. Siz bu ülkede 3600 dolar mıydı kişi başına milli gelir. Şimdi 10 bin dolara geldi. Tedarik zincirinde problem olmuş, siz de tüm dünya gibi etkileneceksiniz. Şu an enflasyonumuz düşüyor. Daha da düşecek. Emin olun 14 Mayıs'ta tüm dünya istikrarı görsün, güveni görsün bir anda nasıl düşecek. 21 yıldır bu işleri yapan, en son mitingte milyonlarla destek alan bir lider var. Cumhur İttifakı var.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK GÜVEN VAR"

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu milletin gerçekten sevgisi var. Anneler, babalar, teyzeler, çocuklar oradaydı. O meydan kadar yollarda adam vardı. Bizim hilalimizi kıran o Fransız, Alman gazeteleri iki gün sonra 'Bu görsel bir şov' diyor. 'Erdoğan'a destek vermesi şaşırtıcıdır' diyor. 2 gün önce hilâli kırdınız, tahtı kırdınız. Şimdi 'büyük destek var' diyorlar. Bu aşk, sevda, sayın Cumhurbaşkanımıza itimat, güven. Öyle sosyal medyayla algıyla olmuyor. Milletle beraber oluyor bu işler.

"BÖLGEDE 142 KONUTUN İNŞASI BAŞLADI"

Biz buradayız aklımız, gönlümüz deprem bölgesinde. Bakan yardımcılarımız sürekli gidip geliyorlar. Genel müdürlerimiz orada. Şu an 142 bin konutun inşası başlamış. Şantiyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Almanya gelişmiş bir ülke değil mi? Sel oldu, günlerce enkazı kaldıramadılar. Biz enkazı kaldırmışız, geçici barınmayı halletmişiz. Bu depremde Elazığ, Malatya hasar gördü. Bizim yaptığımız konutlarda çizik yok.

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