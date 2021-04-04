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HaberlerGündemSon Dakika Haberi Bakan Murat Kurum açıkladı: "Kanal İstanbul'u yapacağız"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbulu yapacağız" mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'u yapacaklarını, buna şimdi her zamankinden daha çok inandıklarını kaydetti.

Son Dakika Haberi Bakan Murat Kurum açıkladı:
AA

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı emekli amirallerin açıklamasını anımsatarak, Kanal İstanbul Projesine ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, "Kanal İstanbul'u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi için "İnadına yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, Erdoğan'ın bu ifadeyi, hangi mihraklar ve kimler için kast ettiğinin dün gece ortaya çıktığını belirtti. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu sözde emekli amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Ve milletimiz her fırsatta onlara, 'Hükümetlere istikamet verdiğiniz o deniz bitti' demiştir. Bugün, 'ya kanal ya İstanbul' diyenlerle, ÇED Raporu'nu okumadan televizyonlarda ahkam kesenlerle, Gezi sürecinde hadsizce hükümetimizden tüm dev projelerin durdurulmasını isteyenler, Türkiye'nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalar ve birliklerle, bu ülkedeki her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı, bundan 1 yıl önce Kanal İstanbul'a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle, dün gece yarısı, Kanal İstanbul'u bahane edip, zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir. Bunlar, aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgahtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kasteden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin ve milletin hayrına gördükleri projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceklerini belirten Kurum, "Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Siz 'olmaz' diyeceksiniz, biz nasıl olduğunu eser üreterek ortaya koymaya devam edeceğiz. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİR DEVLET PROJESİDİR"

Kanal İstanbul'un, çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Tamamlandığında, denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir projedir. Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir. 1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir. On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir. 56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı ÇED Raporu'yla hayata geçirilmektedir. Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden biridir."

Kanal İstanbul'un, "Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi" olduğunu ve proje alanının yaklaşık yüzde 52'sinin yeşil alandan oluştuğunu ifade eden Kurum, projede sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorların da yer alacağını bildirdi.

Bakan Kurum, "Deprem Dönüşümü Rezerv Konut Alanı'nda, 500 bin nüfusuyla dünyanın en geniş akıllı şehri kurulacaktır. Tüm konutlar, mahalle kültürümüzü yansıtan, az katlı, yatay mimarinin hakim olduğu bir anlayışla inşa edilecektir. Tüm planlama çalışmalarımızı tamamladık. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı bitti. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bitti. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bitti. Şimdi her adaya göre projelerimizi hazırlıyoruz. Büyük Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak Kanal İstanbul, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." bilgilerini paylaştı.

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