Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde yer aldı. Daha önce Emlak Konut GYO AŞ. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Murat Kurum'un hayatından detaylar haberimizde.

MURAT KURUM KİMDİR?

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999'da mezun olan Kurum, 1999- 2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında Uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 yılından itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüten Kurum, evli ve 2 çocuk babası.