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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk çeyreğinde 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm kapsamında bugüne kadar 490 bin vatandaşa 4 milyar 940 milyon lira yardımda bulunuldu. Kira yardımlarından en çok faydalanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Şırnak oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında vatandaşlara kira yardımında bulunuyor.

Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 3 ayında riskli yapıların dönüşümü kapsamında vatandaşlara 161 milyon lira ve riskli alanların dönüşümün yapıldığı alanlarda da 48 milyon lira kira yardımında bulundu. Böylece dönüşüm kapsamında yılın ilk 3 ayında toplam 115 bin 846 vatandaşa 209 milyon lira kira yardımı yapıldı.

Kira yardımlarından en çok faydalanan iller ise riskli alanlarda sırasıyla Şırnak, İstanbul, Antalya, Ankara ve Elazığ oldu. Riskli yapıların dönüşümü kapsamında en çok kira yardımı alan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana oldu.

Özellikle deprem ve doğal afetlerin yaşandığı illerde kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğunluk veren Bakanlık, İzmir'e 9 milyon lira, Bingöl'e 15 milyon lira ve Elazığ'a 57 milyon lira kira yardımı yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 84 bin 611 vatandaşa 154 milyon lira kira yardımında bulunuldu.

Kentsel dönüşüm süreci başladığından itibaren ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 480 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 786 milyon lira kira yardımı yapılırken, 10 bin 125 hak sahibine de 154 milyon lira faiz desteği sağlandı.

Toplam 490 bin 125 vatandaşa, 4 milyar 940 milyon maddi destek sağlandı. Kentsel dönüşüm de vatandaşa sağlanan katkı 5 milyar liraya yaklaştı.

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