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Çevrecileri İstanbul'da buluşturacak dev zirve yarın!

AA

Türkiye ve birçok ülkeden çevreci, yarın İstanbul'da, "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirvede, "Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: Şehirlerde Sıfır Atık", "Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı", "Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği" konuları ele alınacak. Zirveyi değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol katedilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak zirve, küresel ve Türkiye özelinde yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayacak" dedi

çevre

Türkiye ve birçok ülkeden çevreci, yarın İstanbul'da "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul'da düzenlenecek "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temalı 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin dünyadan ve Türkiye'den birçok katılımcıyı Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşturacağını söyleyen Kurum, bu yıl ikincisi düzenlenecek zirvenin, yaşama ve çevreye duyarlı katılımcıları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getirmeye hazırlandığını bildirdi.

"YARINLARI KURTARMAYA BUGÜNDEN BAŞLA"

Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda, uluslararası alanda uzman isimlerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından çalışmalarıyla topluma örnek özel sektör temsilcilerine tüm paydaşların aynı platformda buluşacağını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol katedilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak zirve, gün boyu sürecek çeşitli oturumlarla, kaynakların daha verimli kullanılması, küresel ve Türkiye özelinde yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayacak. 'Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla' temasıyla, yaşadığı dünyaya karşı sorumluluk hisseden her yaş ve her kesimi kapsayan zirvede 'Küresel Sorunlara Kentsel Çözümler: Şehirlerde Sıfır Atık', 'Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi ve Finansmanı', 'Döngüsel Ekonomide Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Kaynak Verimliliği' oturumları düzenlenecek."

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