Ceyda Düvenci'den boşanmanın ardından manidar mesaj

4 Şurada Paylaş!









BOŞANMANIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Düvenci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı şu paylaşım ile boşanmanın sinyalini vermişti:

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim ve hayat; sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep, bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…

"KARARI BEN VERMEDİM"

Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusun, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.