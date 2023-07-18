Ceyda Düvenci'den boşanmanın ardından manidar mesaj
Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, boşandıktan sonra tatile çıktı. Teknede objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "İyileştiğin anları unutma…" şeklinde konuştu
2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.
BOŞANDILAR
İkili, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.
AYRILIĞIN ARDINDAN MANİDAR GÖNDERME
Ayrılığın ardından tatile çıkan Düvenci, objektif karşısına geçti. Teknede bikinisi ve makyajsız haliyle poz veren Ceyda Düvenci, manidar bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, "İyileştiğin anları unutma…" ifadelerini kullandı.
BOŞANMANIN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Düvenci, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı şu paylaşım ile boşanmanın sinyalini vermişti:
Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim ve hayat; sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep, bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…
"KARARI BEN VERMEDİM"
Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusun, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.
"HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ" DEMİŞTİ
Bülent Şakrak, ocak ayında ayrılık iddialarının ortaya atılmasının ardından, "Öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Her şey yolunda, çok şükür mutluyuz" demişti.
"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"
Ceyda Düvenci ise nisan ayında, "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" ifadelerini kullanmıştı.
"SENİ HİÇ BIRAKMAYACAĞIM"
Bülent Şakrak, yine nisanda eşinin 46'ncı yaş gününde, "Seni hiç bırakmayacağım" şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: Instagram