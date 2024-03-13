Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında? Ceyda Düvenci’nin hayatı ve biyografisi

Birçok kişi, “Ceyda Düvenci kimdir?” sorusunun yanıtını merak eder. Düvenci, 1977 yılında Bursa’da dünyaya gelen ve 1996’da kariyer hayatına başlayan bir oyuncudur. 1997’de Türkiye 3. güzeli seçilen oyuncu, günümüzde hâlâ oyunculuğa devam etmektedir.

CEYDA DÜVENCİ KAÇ YAŞINDA?

En çok merak edilen sorulardan biri de “Ceyda Düvenci kaç yaşında?” sorusudur. Ünlü oyuncu, 19 Nisan 1977’de dünyaya gelmiştir. Yani Ceyda Düvenci’nin yaşı 47’dir. Düvenci, 20 yaşındayken katıldığı yarışmada birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

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CEYDA DÜVENCİ NERELİ?

“Ceyda Düvenci nereli?” sorusunun yanıtı; Tekirdağ ve Selanik’tir. Zümrüt ve İsmail Deveci’nin tek çocuğu olan oyuncu anne tarafından Tekirdağ, baba tarafından ise Selanik’lidir.

CEYDA DÜVENCİ HAYATI

Ceyda Düvenci hayatı 15 Nisan 1977’de Bursa’da başlamıştır. İlkokulda İngilizce dersleri alan Düvenci, annesinin yönlendirmeleriyle İstanbul’a gider ve burada sırasıyla Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okur. 1997’de Star TV’nin düzenlediği güzellik yarışmasında 3. Seçildikten sonra kariyer hayatının kapısı açılan oyuncu, “Sabah Şekerliği” programıyla şöhrete adım atmıştır.

CEYDA DÜVENCİ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Filmografi

Bir Varmış, Bir Yokmuş- 2005

Hoşgeldin Hayat- 2004

Abdülhamit Düşerken- 2003

Her Şey Çok Güzel Olacak- 1998

Tiyatrolar

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Sürmanşet- 2008

Ayşe Opereti- 2006

Türden Yakın İlişkiler- 2001-2003

Diziler

Babam ve Ailesi (Suzan) / Tv dizisi / Kanal D / 2016

Maral (Deniz) / Tv Dizisi / Tv8 / 2015

Aşkın Kanunu (İpek) / Tv Dizisi / TRT1 / 2014-2015

Umutsuz Ev Kadınları / Tv Dizisi / Yön:Özlem Bayşu Ünlü & Eylem Koza / FOX /2011-2014

Şen Yuva / Tv Dizisi / Yön:Hakan Algül / Atv /2010

Binbir Gece / Tv Dizisi / Yön: Kudret Sabancı / Kana D / 2007-2008-2009

Hasret / TV Dizisi / Yön: Ümit Efekan/ Kanal D / 2006

Maki / TV Dizisi / Yön: Zeynep Günay / Show TV / 2005

Kasırga İnsanları / TV Dizisi / Yön: Nihat Durak / Show TV / 2004

Sil Baştan / TV Dizisi / Yön: Gül Oğuz / Kanal D / 2004

Zalim / TV Dizisi / Yön: Faruk Teber / Star / 2002

Hastayım Doktor / TV Dizisi / Yön: Aram Gülyüz / Kanal D / 2002

Öyle Bir Sevda ki / TV Dizisi / Yön: Faruk Aksoy / TGRT / 2002

Dikkat Bebek Var / TV Dizisi / Yön: Samim Değer- Haluk Bener / TRT / 2000

Böylemi olacaktı / TV Dizisi / Yön: Şahin Gök / ATV / 1998

Baba / TV filmi / Yön: Erden Kıral / ATV / 1998

Babam Olur musun / TV filmi / Yön: Şahin Gök / ATV / 1998

Canlı Hayat / TV filmi / Yön: Ümit Efekan / ATV / 1998

Çiçek Taksi / TV Dizisi / Yön: Ümit Efekan / TRT / 1998

Affet Bizi Hocam / TV Dizisi / Yön: Halit Refiğ / Show TV / 1998

Son Kumpanya / TV Dizisi / Yön: Haldun Dormen / Kanal D / 1997

Tatlı Kaçıklar / TV Dizisi / Yön: Aram Gülyüz / ATV / 1997

Deli Divane / TV Dizisi / Yön: Rabahat Baltacı / Star / 1997

Köstebek / TV Dizisi / Yön: Nihat Durak / Star / 1997

Palavra Aşklar / TV Dizisi / Yön: Kandemir Konduk / Show TV / 1996

TV Programları

Bizim Evde Ne Oluyor / ATV / 2005

Çocuk Deyip Geçme / TRT1 / 2003

Bir Başka Gece / TRT1 / 2001

Lezzet Saati / Show TV / 2000

Şimdi Sıra Sende / ATV / 1998

Seç Bakalım / ATV / 1997

Sabah Şekerleri / Star / 1997

Cici Kızlar / Kanal 6 / 1996

Life Style / Kanal6 / 1996

CEYDA DÜVENCİ ÖZEL HAYATI

Ceyda Düvenci, 2000 ve 2002 yıllarında Kaan Girgin ile ilk evliliğini yapmıştır. Oyuncunun 2008 yılında nikah masasını oturduğu Engin Akgün ile Melisa Nur Akgün isminde bir kızı olmuştur. 2013 yılında Akgün ile boşanan Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir. 2023 yılında evlilikleri biten çiftin Okan Ali Şakrak isimli bir oğulları vardır.