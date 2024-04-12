"BİZ HEP BİRLİKTE MELİSA'NIN YANINDAYIZ"

Engin Akgün'ün yorumuna da kayıtsız kalmayan Bülent Şakrak; "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" dedi.