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25 yıllık oyuncu 'Çocuk Gelişimi' bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başladı. Başarılı oyuncu kendini evde çocuklarıyla çok iyi hissettiğini ve uzun zamandır kendini heyecanlandıracak bir proje olmadığını söyledi.