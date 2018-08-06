Ona da sahte evlilik yaptırmışlar

Adnan Oktar soruşturmasında müşteki olan ve yaptığı açıklamalarla gündem yaratan Ceylan Özgül’le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun habeirine göre; Adnan Oktar grubuna 2006 yılında 24 yaşındayken katılan Özgül’ün örgüt içinde Nuri Özbudak’la evlendirildi.

ESKİ KOCASI TUTUKLANDI

Özgül’ün 2007 yılında evlendiği ve 10 yıl evli kaldığı kocası Nuri Özbudak’ın 11 Temmuz operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Oktar grubunun para yönetiminden sorumlu olduğu iddia edilen Nuri Özbudak da tutuklanan kişiler arasında bulunuyor.

“BENİ DE EVLENDİRDİLER”

Adnan Oktar’ın örgüte yeni katılan her genç kızı müridleriyle evlendirdiğini söyleyen Özgül, HABERTÜRK’e konuştu. Örgüte katıldıktan 1 yıl sonar evlendirildiğini belirten Özgül “Bana da örgütte sahte bir evlilik yaptırılmıştı. Evlendiğimin kişinin ismi Nuri Özbudak. O yüzden ismim Ceylan Özbudak olarak değişmişti. Bunun amacı kağıt üstünde sanki normal bir hayat varmış gibi göstermek. Evli olduğum için de orada tutsak değilmişim gibi gösterildim” dedi.

“10 YILDA İKİ KEZ GÖRDÜM”

Evlendiği kişiyi sadece nikah masasında gördüğünü söyleyen Özgül, “O odadan çıktıktan sonra boşandığım gün mahkeme salonunda gördüm. Ben evlendirildiğim kişiyi bir nikah masasında ve ikincisi ise boşanma davasında gördüm. Yani 10 yıl boyunca iki kere gördüm. Onu yolda görsem tanımazdım. Öyle bir evlilikti” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ