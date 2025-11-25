Ceylan: Süper anneanne oldum
Ceylan, KKTC'deki bir otelde sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi anneanne olduğunun müjdesini verdi
Giriş: 25.11.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:26
Ceylan, KKTC'de sahne aldı. Şarkıcı, sahne öncesi anneanne olduğunu duyurdu.Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, 2022'de Ozan Özgül ile evlenmişti.
Ceylan; "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de süper anneanne oldum. Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi üç oldu" dedi.
