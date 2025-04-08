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        Haberler Gündem Güncel Ceza arttı, serbest kaldı! Kırmızı ışıkta Hasan Emre adlı kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi! | Son dakika haberleri

        Kırmızı ışık ihlaliyle kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!

        Manisa'da motokurye Hasan Emre'nin hayatını kaybettiği korkunç kazada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda kırmızı ışık ihlali yaparak Emre'nin ölümüne neden olan Ege Karaaslan'a verilen 4 yıl 3 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde 5 yıla çıkarıldı. Mahkeme ise, cezaevinde geçirdiği süreyi göz önüne alarak, Karaaslan'ın tahliyesine hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:49
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        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
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        Manisa'da kırmızı ışık ihlali yaparak motokurye Hasan Emre'nin (27) ölümüne neden olan Ege Karaaslan'a (25) yerel mahkeme tarafından verilen 4 yıl 3 ay hapis cezası, istinaf mahkemesinde 5 yıla çıkarıldı.

        DHA'nın haberine göre mahkeme, cezaevinde geçirdiği süreyi göz önüne alarak, Karaaslan'ın tahliyesine hükmetti. Oğlunun ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın artmasını beklerken, tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldıklarını söyleyen Fadime Emre (61), "Sürücü gereken cezayı alsın istiyorum. Acımız çok büyük" dedi.

        Hayatını kaybeden Hasan Emre
        Hayatını kaybeden Hasan Emre

        Kaza, 11 Ekim 2024 saat 19.38 sıralarında meydana geldi. Kadın sürücü Ege Karaaslan, yönetimindeki otomobiliyle seyir halindeyken Uncubozköy Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak, Cemal Ergün Caddesi'ne geçmek isteyen motokurye Hasan Emre yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Emre'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mobese kameralarına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ege Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        İSTİNAF MAHKEMESİNDEN TAHLİYE KARARI

        Ege Karaaslan hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 12 Aralık’ta görülen 2’nci duruşmasında karar verildi. Mahkeme, Ege Karaaslan’ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Emre'nin ailesi, Avukat Ahmet Akcan aracılığıyla karar itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart'ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Karaaslan'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

        "KARARLA BİR KEZ DAHA YIKILDIK"

        Oğlunun ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın artmasını beklerken, tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldıklarını söyleyen anne Fadime Emre (61), "Hak ve hukuk yerini bulsun ve sürücü gereken cezayı alsın istiyorum. Acımız çok büyük ve biz bu kararla bir kez daha yıkıldık" dedi.

        'TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİK'

        Baba Sadettin Emre (57) ise "2 çocuğum vardı, birisini maalesef kazada kaybettik. Kanadımız kırıldı. Çok üzgünüz. Mahkemenin verdiği karar bizi bir kez daha yıktı. Tahliye kararına itiraz ettik. Kaza ölümlerinin neden değersiz olduğunu anlamıyoruz. Karar verenler çocuklarının başına gelse aynı şekilde mi karar verecekler? Cezanın arttırılması için elimizden geleni yapacağız. En azından karar acımızı dindirmese bile yüreğimize su serperdi" ifadelerini kullandı.

        "BU BİR KAZA DEĞİL"

        Abla Hülya Emre (32) de "Kardeşimle birlikte Manisa'da yaşıyorduk. Yıllarca aynı evi paylaştık ve birbirimizin her şeyiydik. Sabah evden iş için çıktı ama bir başkasının hatası yüzünden evine dönemedi. Tüm raporlarda karşı taraf yüzde 100 kusurlu, cezası arttırıldı fakat tahliye edildi. Bu bir kaza değil, kaza ile yargılanmasını istemiyoruz. Bile bile, isteyerek yapılan şeyler kaza değildir. Cinayetle yargılanmasını istiyoruz ama kaza denilip üstü örtüldü. Kardeşimin hiçbir suçu yokken, bayramda mezarını ziyaret ettik ama sanık dışarıda. Bu mu adalet? Adaletin yerini bulmasını ve sürücünün daha ağır ceza almasını istiyoruz. Adaletin yerini bulması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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        #Hasan Emre
        #haberler
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