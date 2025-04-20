Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı haberi gerçeği yansıtmıyor

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı haberi gerçeği yansıtmıyor

        Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı yönünde iddialar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 01:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 01:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ayşe Barım hastaneye kaldırılmadı'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Hastaneye kaldırıldı muamması
        Hastaneye kaldırıldı muamması

        Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında er alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

        Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilmemiştir. Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıkla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlenmemiştir.

        Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleşmiştir.

        Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın "hastaneye kaldırıldığı" ve "tedavisinin yapılmadığı" yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Barım
        #haberler
        #ayşe barım hastane
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek
        Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!