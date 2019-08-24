Olay Bursa'nın Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Evde kimsenin olmadığı bir sırada meydana gelen tartışma sırasında iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Serdar T. ise olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre, silahla sesleri üzerine apartmanda oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Esengül T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayaklarına iki merminin isabet ettiği belirlenen Esengül T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma baştan ekipler akşam saatlerinden aldıkları ihbar sonucunda Serdar T.'ni botanik parkta saklandığını tespit etti. Bunun üzerine botanik parkı didik didik arayan cinayet büro amirliği ekipleri şüpheli Serdar T.'yi botanik parkta saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.