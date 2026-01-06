Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cezayir: 1 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Cezayir: 1 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 119. dakikada Adil Boulebina'nın golüyle kazanan Cezayir, çeyrek finalde Nijerya'yla kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 21:57 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezayir, 119. dakikada çeyrek finale uzandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

        Stade Prince Moulay El Hassan'da oynanan müsabakayı uzatmalarda 1-0'lık skorla kazanan Cezayir, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Cezayir'e turu getiren golü 119. dakikada Adil Boulebina kaydetti. Bu golün ardından Cezayir büyük sevinç yaşadı.

        Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.

        Cezayir ile Nijerya arasındaki karşılaşma cumartesi günü oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayvan, Grönland, Küba... ABD'nin Maduro'yu alıkoyması dünyada nasıl bir kırılma yaratır?

        ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya operasyon düzenleyerek Maduro ve eşini alıkoydu. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu adım Rusya-Ukrayna, Grönland ve Çin-Tayvan başta olmak üzere dünya siyasetinde nelere kapı açtı, ne gibi kırılmalar yarattı? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 