Cezayir: 1 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU

Tayvan, Grönland, Küba... ABD'nin Maduro'yu alıkoyması dünyada nasıl bir kırılma yaratır?

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya operasyon düzenleyerek Maduro ve eşini alıkoydu. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu adım Rusya-Ukrayna, Grönland ve Çin-Tayvan başta olmak üzere dünya siyasetinde nelere kapı açtı, ne gibi kırılmalar yarattı? Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'dan Helin Genç sordu, Haberturk.com Dış Haberler Editörü Emin Arslan yanıtladı.