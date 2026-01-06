Cezayir: 1 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 119. dakikada Adil Boulebina'nın golüyle kazanan Cezayir, çeyrek finalde Nijerya'yla kozlarını paylaşacak.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
Stade Prince Moulay El Hassan'da oynanan müsabakayı uzatmalarda 1-0'lık skorla kazanan Cezayir, adını çeyrek finale yazdırdı.
Cezayir'e turu getiren golü 119. dakikada Adil Boulebina kaydetti. Bu golün ardından Cezayir büyük sevinç yaşadı.
Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.
Cezayir ile Nijerya arasındaki karşılaşma cumartesi günü oynanacak.