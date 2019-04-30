Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, özel olarak mekanı kapatan Macias ve ekibi, Türk yemekleriyle gecede lezzete doydu. Şarkıcı Linet, bu anlamlı gecede Enrico Macias ile düet yaptı. Macias, misafirlerinin ısrarlarına dayanamayınca kemancısı Kamel Labbaci birlikte özel davetlileri için mini bir konser verdi.



Son olarak verdiği bir röportajda İzmir için şarkı yapmak istediğini açıklayan Fransız şarkıcı, konuyla ilgili, "İzmir'e borcum var ve bunun için çalışacağım. Türkiye benim vatanım. Geçmişte Osmanlı bizi sahiplendi ve güvende hissettirdi. Türkiye'ye karşı her zaman güzel duygularım var" şeklinde konuştu.