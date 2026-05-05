Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek | Dış Haberler

        Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 20:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

        Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

        İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda dost ve kardeş Cezayir’le ilişkilerimiz tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

        Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca ikili ilişkilerin ahdî zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."

        *Fotoğraf: Cezayir Cumhurbaşkanlığı - AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 5 Mayıs 2026 (Türkiye Kupasında İlk Finalist Belli Oluyor)

        Kupada ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş ile Konyaspor saat 20.30'da karşılaşacak. Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber. Dursun Özbek seçimde tek aday. AYM'den Fenerbahçe kararı. Şampiyonlar liginde ilk finalist kim olacak? 1-1'in rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid 22.00'de karşılaşacak. Spor Bül...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"