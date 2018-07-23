Filistin'in Cezayir Büyükelçiliği basın sorumlusu Ahmed Ebu Şaviş, yaptığı açıklamada, Cezayir makamlarının, Süleyman el Ferra ve Muhammed el-Benna isimli iki Filistinliyi bir dairede ölü bulduğunu söyledi.

Ebu Şaviş, Gazzeli olan Filistinlilerin üzerinde darp izine rastlanmadığını aktardı.

Ölü bulunan Ferra'nın kardeşi Ömer el-Ferra, kardeşiyle en son 2 gün önce görüştüğünü kaydetti.

Cezayir makamlarının, ölüm sebebini "gaz zehirlenmesi" olarak açıkladığını belirten Ömer, kardeşinin 7 yıldır Cezayir'de yaşadığını, orada siyaset bilimi alanında yüksek lisansını tamamladığını ve ticaretle uğraştığını dile getirdi.

Benna'nın kardeşi Vail el-Benna ise kardeşinin Cezayir'in Vahran kentinde tıp eğitimi aldığını, geçen cuma günü de diplomasını tasdik ettirmek için Cezayir'e gittiğini kaydetti.

Kardeşi ile Ferra'dan cumartesi sabahından beri haber alamadıklarını söyleyen Vail, sonrasında Cezayir makamlarının vefat haberini kendilerine ilettiğini ifade etti.

Fetih Hareketi Cezayir ofisi ise yaptığı yazılı açıklamada, Ferra'nın (33) Cezayir'deki Merkez Öğrenci Hareketi'nin başkanı olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ölüm sebebinin gaz sızıntısı olarak açıklandığı bilgisi paylaşıldı.

FİLİSTİN'İN CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ ÖZÜR DİLEDİ

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Luey İsa, olayla ilgili basında yer alan suikast haberlerine açıklık getirdi.

Cezayir'deki bir uydu kanalına konuşan İsa, "Cumhurbaşkanından sıradan vatandaşa kadar tüm Cezayirlilerden olayla ilgili söylenenlerden ötürü özür diliyorum." dedi.

Basında yer alan haberleri "can sıkıcı" olarak nitelendiren İsa, ölüm sebebiyle ilgili gaz sızıntısı ihtimalinin ağırlık kazandığını ancak yine de adli tıptan gelecek nihai raporu bekleyeceklerini bildirdi.

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