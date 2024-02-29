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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cezayir Milli Takımı'nda Vladimir Petkovic dönemi - Futbol Haberleri

        Cezayir Milli Takımı'nda Vladimir Petkovic dönemi

        Cezayir Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vladimir Petkovic getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:50
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        Cezayir'de Petkovic dönemi
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        Cezayir Futbol Federasyonu, Djamel Belmadi'den boşalan teknik direktörlük görevi için Vladimir Petkovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran 60 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adam, Lugano, Young Boys, Bellinzona, Sion, Lazio, İsviçre Milli Takımı ve son olarak Bordeaux'da görev yapmıştı.

        Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son sırayı alarak elenen Cezayir'de Belmadi'nin görevine son verilmişti.

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