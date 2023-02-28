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Cezayir ve Suudi Arabistanlı askeri yetkililer iki ülke ilişkilerini görüştü

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha ile Suudi Arabistan Uluslararası Askeri İşbirliği İdaresi Müdürü Tuğgeneral Yusuf Abdurrahman et-Tasan, iki ülkenin askeri ilişkilerini ele aldı.

Cezayir ve Suudi Arabistanlı askeri yetkililer iki ülke ilişkilerini görüştü
AA

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şankariha’nın, Askeri İşbirliğinden Sorumlu Cezayir-Suudi Arabistan Karma Komitesi Eş Başkanı ve Suudi Arabistan Uluslararası Askeri İşbirliği İdaresi Müdürü Tuğgeneral Tasan ile başkent Cezayir’de bir araya geldiği belirtildi.

Şankariha ile Tasan'ın iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin durumunu ele aldıkları belirtilen açıklamada, tarafların ortak ilgi alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, üst düzey askeri isimlerin de hazır bulunduğu görüşme hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Fotoğraf: AA

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