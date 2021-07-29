Cezbetmek sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre cezbetmek kelimesinin doğru yazımı...

CEZBETMEK NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "cezbetmek" olarak yazılıyor.

CEZBETMEK NE DEMEK?

Kendine çekmek, bağlamak, etkilemek:

"Uzun boyu ve endamındaki zarafeti ile beni cezbetti." - Hüseyin Cahit Yalçın