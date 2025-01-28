Chamberlain'e Ada'dan talip var!

Süper Lig'de ara transferde yapacağı hamleler için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık gündemde.

The Sun'da yer alan habere göre, tecrübeli futbolcunun Premier Lig'e dönüş fikri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Brentford ile adı anılan Oxlade-Chamberlain'in, İngiltere'den kulüp arayışı sürüyor.

Sheffield United'ın, oyuncuya ilgisini yeniden canlandırabileceği iddia edilirken, Championship ekibi Leeds United da deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında. Leeds, İngiliz yıldızın Premier Lig'e yükselme yolunda takıma ciddi katkı sağlayacağını düşünüyor. LEICESTER VE WOLVES DA GÜNDEMDE Premier Lig ekipleri Leicester City ve eski Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Wanderers'ın da transferin bitimine günler kala Alex Oxlade-Chamberlain'in durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.