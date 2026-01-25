Habertürk
        Haberler Dünyadan Channing Tatum: Filmi seyrederken 6 - 7 sahnede ağladım

        Channing Tatum: Filmi seyrederken 6 - 7 sahnede ağladım

        'Josephine' filminin Sundance'taki dünya prömiyerinde gözyaşlarına boğulan izleyicilerden biri de filmini ilk kez seyreden başrol oyuncusu Channing Tatum oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:24
        "6 - 7 sahnede ağladım"
        Bu yılki Sundance Film Festivali'nin ilk büyük sürprizlerinden biri olan 'Josephine'in dünya prömiyerinde izleyiciler gözyaşlarına boğuldu. Filmin galasında hıçkıra hıçkıra ağlayanlardan biri de filmin yıldızı Channing Tatum'du. Tatum, filmi ilk kez izlerken defalarca kez ağladığını söyledi.

        San Francisco'daki bir parkta vahşi bir cinsel saldırıya tanık olan küçük bir kızın hikâyesini anlatan filmde Channing Tatum ile Gemma Chan, 8 yaşındaki 'Josephine' karakterinin ebeveynlerini canlandırıyor ve travmatik olayın ardından kızlarını teselli etmeye çalışıyorlar.

        Beth de Araujo'nun, çocukken yaşadığı gerçek bir deneyimi konu alan hem yazıp hem yönettiği film hakkında konuşan Channing Tatum, "6 - 7 yerde ağladım" dedi.

        Filmin gösterimi sonrasında düzenlenen basın toplantısında soru-cevap kısmına katılan Channing Tatum, filmdeki çocuk karakteri canlandıran 8 yaşındaki Mason Reeves'in filmle gerçeği karıştırmasından endişelendiğini söyledi. Bu sırada çocuk oyuncu araya girerek; "Durmadan bunu sorup durdu ve ben de 'İyiyim' dedim" ifadesini kullandı. Gerçek hayatta 12 yaşında bir kızı olan Tatum, gülerek "Çok korkmuştum" dedi.

