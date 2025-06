ChatGPT çöktü mü sorusu, 10 Haziran Salı günü yapay zeka aracına erişmekte zorluk yaşayan kişiler tarafından gündeme taşındı. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan yapay zeka sohbet robotu, mesajlara yanıt vermiyor. Binlerce kişi, ‘’Something seems to have gone wrong’’ ve ‘’Too many concurrent requests’’ şeklinde uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, 10 Haziran ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, ChatGPT erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.