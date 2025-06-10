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        Haberler Bilgi Gündem CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ? 10 Haziran 2025 ChatGPT’de sorun mu var, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? OpenAl sorulara yanıt vermiyor!

        ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Sorulara yanıt vermiyor! ChatGPT ne zaman düzelecek?

        ChatGPT çöktü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Binlerce kullanıcı, 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren ChatGPT'ye mesaj gönderirken hata aldığını belirtiyor. Popüler yapay zeka sohbet robotunu kullanan kişiler, "Mesajınız iletilemedi" hatasıyla karşılaşıyor. ChatGPT'nin neden erişime kapalı olduğu ve ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak ediliyor. Peki, ChatGPT çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor? ChatGPT ne zaman düzelecek? ne zaman düzelecek? İşte 10 Haziran OpenAl erişim sorunu durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:17
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        ChatGPT çöktü mü sorusu, 10 Haziran Salı günü yapay zeka aracına erişmekte zorluk yaşayan kişiler tarafından gündeme taşındı. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan yapay zeka sohbet robotu, mesajlara yanıt vermiyor. Binlerce kişi, ‘’Something seems to have gone wrong’’ ve ‘’Too many concurrent requests’’ şeklinde uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, 10 Haziran ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, ChatGPT erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.

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        CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

        OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'ye, 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

        Kullanıcılar, ChatGPT’den yanıt alamıyor ve bazı hata mesajları ile karşılaşıyor.

        Yapay zekaya soru sorulduğunda ‘’Hmm...something seems to have gone wrong.’’ (Bir şeyler ters gitti) ve ‘’Too many concurrent requests’’ (Çok fazla eşzamanlı istek) hatası veriyor.

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        CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR?

        Servis sağlayıcı uygulaması Downdetector’a yapılan geri bildirimlere göre ChatGPT’de erişim sorunları yaşanıyor.

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        CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

        10 Haziran Salı günü saat 15.00 itibarıyla erişim sorunu devam ediyor. Sorunun çözümüne ve kaynağına ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

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