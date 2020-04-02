Cheddar sos tarifi, nasıl yapılır?

Cheddar sos nasıl yapılır? Turuncuya çalan görüntüsüyle yaptıkça artan sosunuz peynirin en kalitelisinden olan Cheddar peynirli sostur. Yoksa siz hala denemediniz mi? Birçok makarna ve et yemeğiniz yanına yakışsan sosumuzu denemenizi tavsiye ederiz.

Cheddar Sos Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

5-6 dilim küçük küçük doğranmış cheddar peyniri

Cheddar Sos Yapılışı: