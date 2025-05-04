Chelsea: 3 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Stamford Briedge'da oynanan dev maçı kazanan 3-1'lik skorla Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakiakda Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

Liverpool'un tek golü 85. dakikada Virgil van Dijk'tan geldi.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Chelsea, puanını 63'e çıkardı ve dördüncü sıradaki Newcastle ile puan ve averajını eşitledi.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Liverpool ise bu sezon ligde üçüncü yenilgisini aldı ve 82 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle deplasmanına gidecek. Liverpool ise Arsenal'i ağırlayacak.