İngiltere Premier Lig'de günün maçında şampiyonluk adaylarından Chelsea, sahasında bir başka şampiyonluk hedefindeki takım olan Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen Chelsea Manchester United karşılaşmasına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...