Frank Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Ralph Hasenhüttl'ın menajerliğini yürüttüğü Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 15. dakikada Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti. Ben Chillwell'in asistini gole çeviren Alman yıldız, 28. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye yükseltti. Werner ayrıca Premier Lig'deki ilk gollerini kaydetti.

Southampton, 43. dakikada tecrübeli golcüsü Danny Ings ile farkı 1'e indirdi. Havertz'in kaydettiği topun ardından Adams'ın pasında topla buluşan Ings bu sezonki 4. golünü kaydetti. İlk 45 dakikada başka gol olmadı.

Southampton 57. dakikada eşitliği buldu. Konuk ekipte Che Adams skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Chelsea'nin bu gole yanıtı gecikmedi. 59. dakikada Kai Havertz, Chelsea'yi 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmada son anlar oynanırken Jannik Vestergaard, attığı golle Southampton'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

5. haftada 2 galibiyette kalan Chelsea haftayı 8 puanla kapadı. Southampton ise puanını 7'ye yükseltti.