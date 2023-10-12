Cher iddiayı yalanladı

SÖYLENTİLERİ REDDETTİ 'People'a konuşarak sessizliğini bozan 77 yaşındaki Cher, "Bu söylenti doğru değil" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayı reddeden Cher, özel aile meselesinin oğlunun bağımlılık sorunlarıyla ilgili olduğunu ise itiraf etti.

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"ÇOCUKLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞMAK BENİM İŞİM"



Oğlunun madde bağımlılığıyla yıllar süren mücadelesini takip ettiğini belirten Cher, sözlerini, "Ben bir anneyim. Öyle ya da böyle bu benim işim; çocuklarıma yardım etmeye çalışmak... Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız çünkü anne olmak budur. Kalp acısıyla bile olsa bu bir mutluluktur. Çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde sadece gülümser, onları sever ve yanlarında olmaya çalışırsınız" şeklinde noktaladı.



Fotoğraflar: AP, Reuters