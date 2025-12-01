Cher'in 17 milyon dolarlık belgesel anlaşması bir muammaya dönüştü

Cher'in hayatını anlatacağı belgesel için bir dijital platformla 17 milyon dolarlık anlaşma yaptığı iddia edildi. Cher'in hayatının iniş çıkışlarını anlatacağı yedi bölümlük belgeselin adının 'Sharing Her Story' olduğu belirtildi.

Dizinin, yıldızın ertelenen anı kitabının ikinci bölümüyle birlikte 2026'da yayınlanması bekleniyor.

Ancak TMZ, 79 yaşındaki sanatçının milyon dolarlık belgesel anlaşmasının hayal ürünü olduğunu yazdı.

Yayın, herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ileri sürerken, anlaşma rakamıyla ilgili de farklı bir iddiada bulundu. TMZ'ye göre belgesel için ortada dolaşan anlaşma rakamı 13 milyon dolardı. Yayın, kaynaklara dayandırarak yalanladığı anlaşma haberine "En azından şimdilik" diyerek de açık kapı bıraktı.

Cher cephesinden henüz belgesel diziyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan Cher, geçtiğimiz kasım ayında, anı kitabının ilk bölümünü yayımlamıştı. Kitap, yıldızın inişli çıkışlı çocukluğunu ve 60'ların pop ikilisi Sonny & Cher'in diğer yarısı olan eski eşi Sonny Bono'nun kontrolcü davranışları ve kıskançlık sorunlarıyla dolu ilişkisini tüm ayrıntılarıyla anlatıyordu.