Cher Ndour: İstanbul'a kadar geldiler

İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen genç oyuncu Cher Ndour, Beşiktaş günleri ve kariyerini nasıl planladığına dair açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, ülkesi İtalya'ya geri dönmesiyle ilgili, "Yurt dışında harika zaman geçirdim ama İtalya, her zaman İtalya'dır ve son zamanlarda evime dönmek istiyordum, evimin çağrısını hissediyordum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşadığı deneyimlerle ilgili konuşan genç futbolcu, "Yeni deneyimler yaşamaya ihtiyacım vardı. Yurt dışına gitme olasılığı ortaya çıktı ve çok genç olmama rağmen gitmeye karar verdim. Beni çok önemseyen, her zaman bana yakın olan ve benimle Lizbon, Paris ve İstanbul'a kadar gelen iki ebeveynim olduğu için şanslıyım. Tercihlerim konusunda bana her zaman tavsiyede bulundular ama son kararı hep bana bıraktılar." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Atalanta altyapısından yetişmesinin ardından önce Benfica, Paris Saint-Germain, Braga ve Beşiktaş'a transferleri için konuşan İtalyan futbolcu, "Paris'te Donnarumma ile hemen kaynaşmıştık. U19 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştım ve ilk yaptığı şey beni tebrik etmek oldu. İstanbul'a gittiğimde ise Ciro Immobile oradaydı ve çok iyi anlaştık. Onunla konuşabilmek çok önemliydi çünkü Türkçe kolay bir değil. Ciro ve Donnarumma harika işler yaptılar ve milli takım ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar. Bir gün ben de bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayalleriyle ilgili konuşan Ndour, "Çekmecemde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve A Milli Takım ile ilk maçıma çıkmak gibi birçok hayalim var." diye konuştu.