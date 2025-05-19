Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin China Suarez: Şampiyon Galatasaray - Magazin haberleri

        China Suarez: Şampiyon Galatasaray

        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Arjantin'den gelen Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez de katıldı. Suarez, coşkulu anları "Şampiyon Galatasaray" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:18 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyon Galatasaray"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ligin 36'ncı haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın son düdüğüyle birlikte hem tribünlerdeki taraftarlar hem de futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Sezonun tüm yorgunluğu yerini şampiyonluk sevincine bıraktı.

        Kutlamalara katılan isimler arasında sezonu Tottenham maçında kapattıktan sonra bir süreliğine Arjantin’e giden yıldız futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez de yer aldı. China Suarez, kutlama anlarına dair kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şampiyon Galatasaray" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram, DepPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!