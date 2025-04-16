China Suárez'den, Mauro Icardi'ye: Yol arkadaşım

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bir süre önce boşandığı eşi Wanda Nara ile yaşadığı uzun ve inişli - çıkışlı ilişkinin ardından yeni sevgilisiyle hayatına yön verdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Arjantin’e giden Icardi, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu - şmodel China Suárez ile ilişkisine sosyal medyada da yer veriyor. İkili, aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak China Suárez, Icardi’nin kucağında çekilen bir fotoğrafı; "Yol arkadaşım" notuyla paylaşırken, Icardi de bu kareyi kendi hesabında yayınladı. Ardından çift, birlikte çekilmiş bir başka fotoğrafı daha takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram