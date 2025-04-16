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        Haberler Magazin China Suárez'den, Mauro Icardi'ye: Yol arkadaşım - Magazin haberleri

        China Suárez'den, Mauro Icardi'ye: Yol arkadaşım

        Mauro Icardi, bir süredir birlikte olduğu China Suárez ile aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 22:00 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:12
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        "Yol arkadaşım"
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        Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bir süre önce boşandığı eşi Wanda Nara ile yaşadığı uzun ve inişli - çıkışlı ilişkinin ardından yeni sevgilisiyle hayatına yön verdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından Arjantin’e giden Icardi, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu - şmodel China Suárez ile ilişkisine sosyal medyada da yer veriyor. İkili, aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

        Son olarak China Suárez, Icardi’nin kucağında çekilen bir fotoğrafı; "Yol arkadaşım" notuyla paylaşırken, Icardi de bu kareyi kendi hesabında yayınladı. Ardından çift, birlikte çekilmiş bir başka fotoğrafı daha takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
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